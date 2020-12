Torrons, tortells i panetons artesans per Nadal

Arriben les festes de Nadal, i a la nostra taula hi haurà 3 protagonistes molt dolços aquests dies: Els torrons, els panetons i després arribaran els tortells de reis. I els artistes artesans que fan aquestes meravelles són els pastissers. L'Elies Miró és el president del Gremi de Pastissers, a qui volem preguntar, des de Migdia Cope Catalunya i Andorra, si és cert que aquest any els tortells, els torrons i els panetons seran més petits: "Sí, és cert. S'adapten a la nova situació que vivim, de famílies més petites. Però per descomptat mantenen la qualitat de sempre. El sector de l'artesania és la nostra raó de ser, un producte molt bo i acabat de fer, per enamorar als nostres clients. Avui dia de gana ja no en té ningú, tal com deien els nostres avis. Val més la pena un tros petit i de qualitat, que un més gran de menys qualitat". A l'Elies li volem preguntar com estan patint els pastissers la pandèmia: "Ho estem passant amb estranyesa. Els dies de venda han canviat, les quantitats són diferents, però nosaltres estem força contents, perquè la gent necessita un dolç per superar aquesta situació. És cert que les vendes no són extraordinàries, però es van aguantant força bé, així que estem contents, per poder treballar, i també per poder afegir aquest punt de dolçor i d'optimisme que tanta falta ens fa. També estem treballant a través d'internet, fent repartiment a domicili, i tot i que el nostre perfil de client és molt tradicional, està funcionant. Sempre hi ha el client clàssic de tota la vida que li agrada anar a la pastisseria, però està clar que el futur està en la xarxa i nosaltres també estem presents.