El torró de pa amb tomàquet arriba per a ser consumit durant tot l'any

Sabors que desperten emocions. Així és Sublim, la nova gamma de torrons amb la qual Virginias, reconeguda marca de torrons i xocolates des de 1932, dóna enguany la benvinguda al Nadal. Un deliciós desafiament que posa a prova els paladars més exigents i atrevits amb una completa gamma de set nous torrons, tan sorprenents com originals:

Torró trufaT de pa amb tomàquet, oliï verd i flor de sal o el Torró de festuc amb mel i tòfona negra entre d'altres.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb l'Àngel Jubete, director general de l'empresa torronera.

"Sublim és una col·lecció fruit d'un treball minuciós destinat a oferir un producte de gran qualitat, basat en una llarga trajectòria en el sector i amb una important dosi d'innovació al servei de la més dolça de les tradicions. El sabor de tota la vida, adaptat al gust del segle XXI."

Amb aquest objectiu, Virginias posa sobre la taula de Nadal des de productes típics de Catalunya i de la cultura mediterrània a exòtiques combinacions d'ingredients, en forma d'originals postres evocadores de sensacions, records, moments...

Del pa amb tomàquet a la tòfona negra

Aquí van tres bones raons per a no saltar-se la sobretaula: Torró trufat de xocolata amb mel, formatge fresc i nous, una versió adaptada de les postres clàssiques de ‘mel i mató’ al que la marca afegeix la temptació de la millor xocolata i un toc de nous; Torró de Ratafía de Sant Julià de Lòria, figues i mel d'alta muntanya -un torró que Virginias presentarà oficialment més endavant-, per a rematar la digestió amb un toc de licor d'elaboració artesanal, i el rei d'aquestes festes, el Torró de pa amb tomàquet, oli verd i sal grossa, una explosió de sabor i essència gastronòmica tradicional en la boca per a conquistar l'estómac i el cor fins i tot dels més poc inclinats a les reunions i celebracions d'aquestes festes.

Picada d'ullet a Reus

"En aquesta col·lecció 2021, no podia faltar una picada d'ullet a Reus, ciutat unida a Virginias per un estret vincle, abanderat enguany per un exquisit Torró blanc de Reus amb crema d'ametlles i canyella. Sabors i olors que desperten tots els sentits i evoquen els orígens de la marca, la seva història i evolució." ens explica Jubete.

Aquestes postres, juntament amb la novetat del 2020, el Torró de Vermut de Reus amb patates xips, formen la gamma Sublim, que la signatura va presentar el passat octubre en la Fira del Torró i la Xocolata d'Agramunt.

Una cita ineludible en la qual va donar a conèixer, a més d'aquesta col·lecció per a paladars exigents, els nous sabors dels seus torrons per a tots els públics, postres recentment sortides de l'obrador com el bombó cremós Angelo, el Torró de stracciatella, el de galeta de cacau o l'Asteca amb dos tipus de *chile picant i els que contenen alcohol, com el de crema de whisky.





