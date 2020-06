Tornen les estrenes, tornen els cinemes

És l'hora de tornar al cinema. Després de superar el confinament, molts cinemes de tota Espanya ja han començat a obrir les seves portes. Amb aforaments més limitats, amb mesures més grans de neteja i desinfecció, però els cinemes ja han tornat a obrir. Estela Artatxo que és directora general de la Federació de Distribuidors Cinematogràfics d'Espanya. Les sales van obrint: "Sí, és una gran notícia. Portàvem molt de temps esperant aquest moment, els cinemes ja van obrint mica en mica, en poc temps estaran tots oberts, hi ha estrens, i animem a tothom a anar al cinema". La campanya #yovoyalcine ha llençat un vídeo amb escenes de pel.lícules inoblidables, es pot veure al youtube. A Estela li volem preguntar com s'obriran les sales: "La campanya l'hem fet els distribuidors, és un vídeo molt maco, i el que esperem amb aquesta campanya és que la gent sapiga que ja estan els cinemes oberts, que es pot tornar a gaudir de l'experiència de veure una pel.lícula a una sala de cinema. Ha estat la única vegada a la història que tots els cinemes han estat tancats, ningú ha pogut veure una pel.lícula a una sala de cinema. I tot i que tots veiem pel.lícules i sèries a casa, pensem que no és el mateix. Anar a una sala de cinema et provoca un seguit d'emocions i sentiments, riure, plorar, tenir por... que només es pot viure a una sala de cinema. Hi ha estrenes, de fet aquesta mateixa setmana s'estrenen noves pel.lícules. Fins avui s'han posat pel.lícules que es van estrenar fa uns mesos però que no vam poder veure's, i no han pogut tenir tota la seva trajectòria. Els cinemes tenen unes limitacions d'aforament, limitacions de sessions... S'ha de netejar entre sessió i sessió molt més que abans, i totes aquestes mesures sanitàries farà que hi hagi menys pel.lícules, però a partir de ja arriben estrenes de cinema com sempre"