Un torneig solidari de videojocs recaptarà fons per a la Vall d'Hebron

Quaranta jugadors, entre 'gamers' professionals i 'influencers' participaran els dies 27 i 28 de juny en un torneig solidari de videojocs per a recaptar fons per a contribuir a l'adaptació de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona a la nova realitat assistencial provocada pel coronavirus, ha informat el centro en un comunicat aquest dijous. Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra, el Doctor Benito Almirante, cap de malalties infeccioses de la Vall d'Hebrón ha parlat del torneig i tambè del perill dels brots de coronavirus, de la vacuna de la Covid-19 que pot arribar abans d'un any i del fàrmac retroviral que pot ajudar als malalts greus de coronavirus.

La competició enfrontarà a vuit equips en el videojoc 'Valorant' i es desenvoluparà durant 12 hores que es retransmetran en directe per la plataforma Twitch, on es facilitarà un enllaç per a les donacions i en la qual s'espera "una audiència potencial de centenars de milers de persones de tot el món".

El torneig està produït per l'empresa de desenvolupament d'esdeveniments esportius digitals SYN i compta amb la col·laboració de famosos com el futbolista Bojan Krkic, la corredora Núria Picas o el pilot de Dakar Gerard Farrés; a més de metges de l'hospital Vall d'Hebron que donaran consells sanitaris per a prevenir el Covid-19 durant les pauses.

