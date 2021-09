Tornar a començar. Una decisió que et pot ajudar molt

La vida involucra canvis en tot moment. Des que naixem fins a l'últim dels nostres dies el canvi és incessant, és continu: canvien els nostres cossos i canvia la nostra manera de pensar i de sentir, depenent de la situació.

A vegades, la vida ens canvia el nostre ordre preestablert i ens veiem obligats a tornar a començar o, senzillament, necessitem recomençar per a trobar-nos a nosaltres mateixos.

Pot ser que es tracti d'un canvi de treball i d'activitat professional, d'una nova relació o de buscar un nou lloc per a viure, començar un nou curs. No importa en quin aspecte sigui, d'alguna forma, tots hem estat en aquest lloc. Això és recomençar, reorganitzar de nou la vida. Sortir de la nostra zona de confort. Algunes persones tenen por al desconegut, al canvi de rutines, d'hàbits, de relació de persones, etc.

Tot comença amb un pensament o reflexió per a prendre una decisió i perquè, passar a l'acció abans de ser executada, es va pensar, potser no gaire o potser massa; o potser estem buscant el que més ens convé o veient el que no ens convé, en esmentar que és en aquest aspecte en el qual s'insereixen els elements del valor que li donem als nostres pensaments i la valentia per a executar una acció.

El que ens deté

És important començar per definir i donar-li nom als sentiments i pensaments que estem experimentant, perquè si el concepte està en els nostres pensaments necessitem, llavors, alguna cosa que pugui ser més concret per a poder treballar-ho.

Si algú diu és que no pot fer alguna cosa perquè se sent confós, se sent només, té por, dolor i frustració, llavors la persona pot començar a identificar què és el que està interrompent o entorpint el seu procés i pot prendre una acció, afegeix, en indicar que s'ha de tenir en compte que per a tornar a començar cal analitzar els nostres pensaments i sentiments.

Això es convertirà en el nostre punt de partida per a tornar a començar i poder gestionar i entendre per què sentim el que sentim i pensem com pensem. Hem de conèixer quines són les circumstàncies en aquest moment particular que motiven aquests pensaments. Això ens donarà una clau que evitarà que estiguem donant tornades en el mateix cercle viciós.

Sortir de la zona de confort i buscar una direcció

Aquest cercle viciós pot ser interminable. Per això, és essencial tenir clar quines són les circumstàncies que ens van portar aquí, per a establir l'estratègia i portar-nos a l'acció.

No es tracta de jutjar-nos a nosaltres mateixos, sinó d'analitzar què ens està passant, què ens va motivar a pensar i a actuar d'aquesta manera i què podem fer ara. Per a l'acció, necessitem una direcció; aconseguir establir sóc aquí, cap a on vaig i què necessito per a aconseguir-ho. D'aquí, sorgiran el valor i la valentia necessàries per a començar a decidir què és el millor per a nosaltres i tornar a començar.

No estem solos

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Si bé hi ha persones que poden aconseguir aquest tipus de canvis en les seves vides més fàcilment que unes altres, la realitat és que a vegades caldria buscar algú que ens ajudi a organitzar les idees (una amiga, un germà o un psicòleg) i oferir les eines necessàries perquè puguem reunir les forces i el valor per a recomençar, buscant la direcció i establint uns objectius, amb metes específiques, assolibles i mesurables. És molt important conèixer quina és la realitat del que ens està succeint i on ens hem de dirigir , on materialitzar els nostres anhels.

Aquesta reflexió que ens porta a conèixer més de nosaltres mateixos és el que ens va ajudar a prendre aquesta decisió de dir jo recomenço, entenent i dirigint el pensament i verificant en quines àrees hem de buscar ajuda. Està bé establir les metes, els objectius i els marcadors que mesuraran el nostre inici o recomençament.

És la persona qui decideix què vol aconseguir, establint un pla amb eines que poden ser avaluades per a comprovar que hem reiniciat en la bona direcció

Consells útils

Recomanacions per a facilitar el procés de recomençar en la nostra vida:

1. Ens detindrem tots els dies. Pensarem, a analitzar com ens volem sentir, què desitgem sentir. Descobrirem qui som en realitat i donar-nos valor.

2. Buscar lectures per a reflexionar.

3. Envoltar-nos de persones positives/no tòxiques.

4. Fer algun tipus d'activitat física.

5. Internalitzar que som uns éssers meravellosos i que solament nosaltres podem fer el canvi quan el decidim. Així ho començarem a viure i a així canviaran les circumstàncies i podrem tornar a començar.

6. Recomençar és mental i emocionalment higiènic.

7. Mentalitzar-se que els canvis sempre són més positius que negatius.

Cada dimecres Marta González-Peláez, presidenta de l'observatori d'investigació de comunicació i ciències afins, ens parla a Migdia a COPE Catalunya el temes socials que fan reflexionar. (àudio).