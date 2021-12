Torna el Sant Jordi de Nadal

El Sant Jordi de Nadal tornarà aquest cap de setmana a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm per acollir diferents actes per a tots els públics. La jornada està organitzada per la comunitat cultural TRESC i té com a objectiu fomentar la lectura i venda de llibres abans dels actes nadalencs (un dels actes d'enguany), la diada de Sant Jordi i la Setmana del Llibre en Català, on el departament ofereix les últimes apostes de la temporada. Sant Jordi de Nadal tenia una mitjana de 10.550 persones inscrites l'any anterior, oferint esdeveniments per a tots els espectadors, amb conferències, seminaris, trobades amb autors, activitats infantils, autògrafs, recitals, concerts, musicals i concursos. Les entrades per al dissabte 11 (11:00 a 20:00) i el diumenge 12 (11:00 a 17:30) es poden reservar (gratis) al web de l'agència. Parlarem amb el director del TRESC, Pere Zapata.



- Si hem de veure alguna part "positiva" de la pandèmia és la revalorització cultural del llibre.



En un primer moment el que va provocar ,entre altres coses, era com recuperar aquells moments d'introspecció, és un plaer individual perquè si t'ho pares a pensar, la majoria d'activitats culturals les fem per socialitzar.



- D'on surt la idea de crear el Sant Jordi de Nadal?



Creiem que l'època de Nadal era un moment molt propici per regalar cultura i valorar les novetats editorials. Va néixer com un mercat de llibres, després vam dir que seria una fira i finalment entre nosaltres diem que és la nostra festa del llibre.



- Es realitzarà a l'antiga fàbrica Damm, que trobarem?



Els dos dies els tindrem complerts de programació, apostem per la presencialitat, ja que l'any passat va ser virtual 100%, confiem en el seguiment de les mesures de seguretat i el passaport Covid. Hi haurà tota mena d'activitats per ajudar-nos a decidir, a conèixer, hi haurà lectures amb els autors i autores, tallers i actuacions en directe per la canalla, debats, jocs... durant el matí i tarda.