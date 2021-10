Torna Michael Myers als cinemes

Cada divendres Víctor Esquirol, crític de cinema de Otros Cines Europa, ens porta tres pel.lícules per gaudir del cap de setmana. Unes estrenes, que després de l'aturada pandèmica, estan posant tota la carn a la graella. (àudio)

"Halloween Kills"

La nit d'Halloween en la qual Michael Myers torna no ha acabat encara. Minuts després que Laurie Strode, la seva filla Karen i la seva néta Allyson deixin tancat i cremant a aquest monstre emmascarat, Laurie es dirigeix ràpidament a l'hospital per a tractar les seves ferides, creient que tot ha acabat.

Però quan Michael aconsegueix alliberar-se, el seu ritual sagnant continua. Mentre Laurie lídia amb el seu dolor i es prepara per a defensar-se, serveix d'inspiració perquè tot Haddonfield s'aixequi contra aquest monstre imparable.

"La crónica francesa"

Una carta d'amor al món del periodisme, ambientada en la redacció d'un periòdic estatunidenc en una ciutat francesa fictícia del segle XX, amb tres històries interconnectades entre si.

Una pel.lícula que té a Bill Murray sempre és bona.

"Quién lo impide"

Qui ho impedeix és una crida a transformar la percepció que tenim sobre l'adolescència i la joventut; la d'aquells que van néixer a principis del segle XXI i acaben de fer la majoria d'edat; els que ara semblen culpables de tot alhora i que veuen minvades les seves esperances.

Entre el documental, la ficció i el pur registre testimonial, els joves adolescents es mostren tal com són però com poques vegades els veiem o ens deixen veure'ls: aprofitant la càmera de cinema per a mostrar el millor de si mateixos i retornar-nos la confiança en el futur; des de la fragilitat i l'emoció, amb humor, intel·ligència, conviccions i idees.

Perquè la joventut que ens parla d'amor, amistat, política o educació no està parlant només del seu futur, sinó del que ens importa sempre, a qualsevol edat.

Qui ho impedeix és una pel·lícula sobre nosaltres: sobre el que vam ser, la qual cosa som i el que continuarem sent.