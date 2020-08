Torna l'espectacle astronòmic de l'estiu. Las Perseidas

L'espera està a punt d'acabar-se. Queda poc per a la que és una de les cites més importants per als amants del cel nocturn. Per això, és l'hora de buscar un lloc apartat de la contaminació lumínica i observar el cel per a tractar de veure les Perseidas al punt àlgid.

Aquesta pluja d'estrelles de l'estiu, a la qual es coneix també pel nom de llàgrimes de Sant Llorenç, és la més esperada de l'any per als afeccionats a l'astronomia i es podrà observar des d'Espanya fins al pròxim 24 d'agost després d'iniciar-se el passat 17 de juliol, experimentant el seu màxim d'activitat, en el qual es podrà veure un major nombre de meteors, el pròxim 12 d'agost.

Les Perseidas, populars per la seva gran taxa d'activitat i per la facilitat de veure-les que aquesta comporta, seran visibles en tot l'hemisferi nord i els seus meteors podran superar els 50 quilòmetres per segon, arribant a aconseguir una taxa d'activitat de 200 meteors per hora al punt més àlgid, entre els dies 11 i 13 d'agost.

En concret, tal com indiquen des de l'Institut Geogràfic Nacional, enguany el moment exacte en el qual hi haurà una major activitat de les Perseidas serà entre les 15.00 hores i les 18.00 hores del dia 12.

Aquest fenomen astronòmic va començar tan sols uns dies després que arrenquessin les Acuáridas, amb les quals coincideixen durant el tram final del mes de juliol i gran part d'agost.

No obstant això, les dates en les quals cadascuna d'aquestes pluges d'estrelles aconsegueixen la seva taxa màxima d'activitat estan molt separades, alguna cosa que provoca que 2020 no sigui un bon any per a l'observació de les Acuáridas, que el seu màxim s'ha donat tan sols l'endemà passat de la lluna plena; mentre que encara que les condicions no seran perfectes per a les Perseidas, enguany sí que serà òptim per a la seva observació en coincidir el 12 d'agost amb la Lluna en fase minvant.