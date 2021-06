Torna el Festival del Circ Elefant d'Or en una edició especial

Girona acollirà el Festival Internacional de Circ Elefant d'Or per quarta vegada. Però en aquesta ocasió l'esdeveniment es mudarà al pavelló municipal de Fontajau. El Festival presentarà un total de 18 números entre el 24 i el 28 de juny i acollirà les exhibicions de 49 artistes circenses de primera línia procedents de 15 països. Tenim en el programa el seu director Eugeni Matabosch.



-Està sent tot un èxit, el 50% de les entrades ja estan venudes.



<<La gent moltíssimes ganes de fer coses i de tornar-se emocionar i sobretot de veure espectacles.>>



-Com es presenta aquesta edició post pandèmica?



<< Es presenta moltes novetats en l'àmbit organitzatiu, no és una tasca senzilla, us podeu imaginar com serà moure 46 artistes de 15 països on hem d'afegir les PCR. Hi ha una gran expectació en aquesta edició tan especial del festival que farem del 24 al 28 de juny i que fem excepcionalment al pavelló de Fontajau on habitualment fem el circ de Nadal i ens permet una major distància entre els diferents grups bombolla dels espectadors que vinguin. També hi ha majors accessos d'entrades i sortides i una major ventilació, és un lloc idoni per poder representar aquestes onze representacions amb números molt espectaculars i tots han guanyat algun dels primers premis en altres festivals internacionals de circ.>>



-Hi ha atraccions que no s'han vist mai a Europa?



<< Aquest any hem volgut fer un petit gir per presentar números premiats en altres festivals de l'estranger, és un homenatge a tots aquells festivals que visitem anualment per tot el món, des de la Xina fins a Rússia i que no han pogut realitzar les últimes edicions. >>