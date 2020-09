Torna la contaminació a Barcelona amb nivells semblants a abans de la pandèmia

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra hem parlat de contaminació, la qual s'ha disparat de nou a Barcelona coincidint amb l'inici de les escoles i el retorn de part dels treballadors a la feina presencial, la setmana passada aquesta contaminació va ser un 114 per cent superior a la que es va registrar en ple confinament, un tema preocupant que hem comentat amb en Carles Conill, cap de Servei de Mobilitat Sostenible de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Li hem preguntat com es poden rebaixar aquestes xifres, en Carles ens ha explicat que des de el dia 15 de setembre existeix la possibilitat de sancionar a la zona de baixes emissions ronda de Barcelona, als cotxes sense etiqueta que circulin sense permís en l'horari que està en marxa la zona de baixes emissions, o sigui, entre les set del matí i les vuit del vespre els dies laborables, i han notat que ja ha baixat el percentatge de vehicles sense etiquetes, o el que és el mateix, els cotxes més contaminants. Cal afegir, que si algú té un cotxe sense etiqueta, i algun dia necessita fer-lo servir, consultant el web zbe.barcelona pot aconseguir deu dies d’autorització anual per a desplaçaments imprescindibles.

Quan parlem de no tenir etiqueta, ens referim, a aquells cotxes més contaminants que no hi tenen dret a ella, no a aquells que no la porten, l’etiqueta en si és un símbol visual que dóna informació relativa al vehicle, però si no la portem, les matricules estan classificades per la Direccion General de Tráfico, i ja donen la informació de quins cotxes tenen dret o no a circular.

També hem comentat amb en Carles Conill, la por que existeix a agafar el transport públic, i com afecta aquesta a l’ús del vehicle privat i per tant a l'augment de la contaminació, i la relació és evident, tant a Barcelona, com a totes les grans capitals. S’està intentant posar en servei el màxim de vehicles per a incrementar freqüències, i millorar l’experiència al transport públic. Actualment, és el vehicle privat el que fa que augmenti l’índex de contaminació, és una evidència.

Per acabar, en Carles, ens ha afegit que els vehicles professionals que no tenen etiqueta, han tingut una moratòria, donada la complicada circumstància econòmica que ha creat la pandèmia, tot i que aquestes moratòries, aniran acabant perquè els alts índexs de contaminació, posen en joc la nostra salut.