Too Good To Go, l'app que lluita contra el malbaratament alimentari

Hi ha parts en el món on es produeix una superproducció d'aliments i on s'acaba llençant una gran part, en canvi hi ha altres punts del món on pateixen gana. Per això cada cop hi ha més conscienciació i una gran lluita contra el malbaratament alimentari. Existeix una aplicació que es diu "To Good To Go" que ajuda aquesta situació i així poder evitar aquest malbaratament d'aliments. Parlarem amb la Mònica Manso, responsable de la regió de Catalunya de "To Good To Go".



-Com va la lluita contra el malbaratament alimentari?



Molt bé, ja fa dos anys que estem Espanya i específicament a Catalunya aconseguint nous establiments que s'uneixin a l'aplicació per poder evitar aquest malbaratament i puguin donar sortida al seu excedent.



-Com funciona aquesta aplicació?



En l'àmbit d'usuari és molt senzill, és tan fàcil com descarregar-se l'aplicació i busca al voltant d'on estan ubicats per detectar quins són els establiments que estan oferint menjar. Hi ha un horari de recollida que normalment és l'última hora del dia perquè no se sap fins al final que sobrarà i llavors l'usuari compra el paquet i el va buscar.



-Amb aquesta aplicació s'ha evitat el malbaratament alimentari de 680 tones de menjar?



Pensa que cada paquet de menjar és aproximadament un quilo que no s'està llançant a la brossa i si això ho multipliquem per tots els establiments i els paquets que ofereixen des de fa un parell d'anys, els números que es calculen són desorbitats.



-Un cop per recollir on va a parar aquest menjar?



A casa del client, la idea és que entre tots podem evitar aquest malbaratament amb petites accions. Cada persona compra un paquet, el va a buscar i el consumeix a casa seva.