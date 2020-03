Tomas Molina: "Tenim l'esperança de que amb la primavera el Corovirus sigui més vulnerable"

Avui divendres, dia 20 de març, a les 4.50 hores de la matinada, ha arribat la primavera 2020, i estarà amb nosaltres fins al 20 de juny. I la pregunta que es fa molta gent és si serà capaç la primavera d'acabar amb el Coronavirus, ja que a partir d'ara les temperatures seran una mica més elevades. Segons les previsions els propers dies no farà massa calor. Tomàs Molina és físic i cap de meteorologia de TV3 i avui ens ha acompanyat als micròfons de Migdia a Cope Catalunya. "De moment no farà molta calor, però si que les temperatures aniran pujant de mica en mica. Aquest cap de setmana estarà més núvol. Ja és típic que a la primavera passi de tot, hi ha molta alegria meteorològica".

I li preguntem al Tomàs Molina si la calor pot ajudar a vèncer al Coronavirus: "Com que tenim molt de temps lliure, estic llegint molts artícles que s'estan publicant arreu del món sobre la relació que hi ha entre la meteorologia i la lluita contra el Coronavirus. El que passa és que només tenim 4 mesos d'història del Coronavirus, això va començar a finals de desembre. Hi ha poca informació i per tant es fa difícil saber què pot passar. Però si que hi ha una mica d'esperança, perquè si que sembla que una pujada de les temperatures podria fer que al virus no li vagi tant bé, i que la presència del Sol pugui fer que el virus es destrueixi més ràpidament i pugui viure menys temps sobre superfícies. Segons la superfície, el virus pot viure més o menys hores, però si que s'està veient que si a aquesta superfície li toca el Sol, el virus viu menys. Així doncs si que tenim esperança de que les pujades de temperatura i l'augment de les hores de Sol ajudi a que el Coronavirus visqui menys temps"