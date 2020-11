El toc de queda ha fet augmentar les agressions a les dones

Les entitats que donen suport a les dones que pateixen violència masclista adverteixen sobre els efectes del confinament i del toc de queda en les víctimes. Asseguren que la situació ha fet augmentar la pressió amb què viuen i que ha incrementat les situacions de violència i les agressions en contra seva. Avui a Migdia Cope Catalunya i andorra hem parlat amb la presidenta de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, Montserrat Vilà .Temen, de fet, que la magnitud de la tragèdia començarà a aflorar quan acabin les restriccions imposades arran de la pandèmia. Segons dades del Ministeri d’Igualtat, les trucades al 016, el telèfon d’assistència a les víctimes de la violència de gènere, es van disparar l’abril del 2020, coincidint amb l’inici del confinament més estricte. En concret, es va passar de poc més de 4.000 trucades el 2019 a 7.000, enguany. Per contra, les denúncies es van reduir durant el tancament, ja que els serveis judicials van deixar de funcionar amb normalitat. Montserrat Vilà ha confirmat que : “El 80 % o més de les agressions sexuals es fan en llocs tancats, sobretot domicilis, i per agressors coneguts”. La representant d’aquesta entitat considera que l’entorn de la llar “cada vegada és menys segur” perquè als domicilis on hi ha violència “encara és més difícil poder-la superar”. A més, creu que el toc de queda “ha agreujat aquestes situacions perquè no tens tanta capacitat de moviment”. Vilà també ha advertit que “en aquests moments, és més perillós anar pel carrer” perquè “no hi ha tantes dones que hi circulin”. A més, tem que els agressors “han acumulat més tensió i tenen més ganes de descarregar-la amb les famílies”, per la qual cosa ha pronosticat que “després d’aquest confinament, s’aguditzaran els factors que condueixen a la violència“. a Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere ha atès el doble de víctimes, durant el primer semestre d’aquest any, en relació amb l’anterior. Segons Montserrat Vilà, “això no vol dir exactament que la violència contra les dones hagi augmentat el doble”, tot i que també ha subratllat que “a la justícia no hi han arribat tants casos perquè costa molt arribar fins als jutjats” i encara més en la situació actual.