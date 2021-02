Tindrem el 23 d'Abril Sant Jordi malgrat la pandèmia?

Avui volem parlar del Sant Jordi vinent. Com erà? Ho celebrarem? Parlem del tema amb Mari Carme Ferrer, presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya. Des del gremi diuen que “El Sant Jordi que no vam poder tenir el 23 d’abril , aquest any el tindrem“. Tot i així, també ha subratllat que “oblidem els Sant Jordis que hem vist tota la vida” perquè “no podran ser així, malauradament“ .el Gremi de Llibreters ha explicat que mantenen contactes “constants” amb el Procicat per fer un protocol per a la celebració de Sant Jordi. I ha recomanat molta “prudència” perquè hi ha una gran “incertesa“, fins al punt que “ni els experts en gestió hospitalària ni en la pandèmia poden assegurar el que pot passar d’aquí a dos o tres mesos“. De totes maneres, el Gremi de Llibreters i el govern de la Generalitat estan treballant en “diversos escenaris” en funció de dos grans paràmetres: la demografia i el nivell d’afectació de la pandèmia. El Gremi de llibreters apunta que :“Aquesta metodologia és la que estem treballant ara” “de manera que, al març, els 947 municipis de Catalunya sàpiguen quina metodologia aplicar”. Reconeixen que “haurem d’estar pendents, com qui diu, el dia abans a veure què diuen les autoritats sanitàries“. Mari Carme Ferrer, ha mostrat molt optimisme i ganes de poder fer el Sant Jordi arreu de Catalunya. La presidenta del Gremi de LLibreters ha destacat l'important paper del premis literaris per mantenir viva la lectura i els lectors. Ferrer tambè ha comentat que la Covid 19 ja està present en la literatura i els llibres que es venen cada dia a qualsevol llibreria del territori català.