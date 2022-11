TikTok és xarxa per a empreses?

Les xarxes socials són tot un món, cadascuna té la seva personalitat, el seu públic i objectius. Avui parlarem de la xarxa social TikTok, possiblement és la més recent i la que en poc temps ha crescut com l'escuma. En el programa d'avui parlarem de com una empresa es pot publicitar a través d'aquesta xarxa social per potenciar els seus clients. Ens explica com fer-hoel director de Community Internet, Enrique San Juan.



- Avui realitzareu un webinar de com aplicar TikTok a una empresa.



Funciona gairebé quasi per totes les empreses per què tiktok és una xarxa social especial i nova, podríem dir que és la reencarnació de Musicaly , una xarxa social que es va posar en marxa als Estats Units pels joves i la gent la utilitzava per fer coreografies i imitar cançons, després va arribar TikTok, la va absorbir i es va estendre d'una manera impressionant. Avui dia TikTok és una de les xarxes socials més importants en l'àmbit d'audiència, ha superat els mil milions d'usuaris en tot el món i en el nostre país són una mica més de 17 milions d'usuaris i dels quals no es compten els menors d'edat.



- Fa la sensació que va dirigida a gent jove.



Primer de tot, hem de trencar dos mites sobre TikTok. La primera, ja no es tracta d'una xarxa de gent molt jove, potser en els seus inicis l'any 2018 sí, però ja no, observem que la franja d'edat va de 30-40 anys i també estem detectant majors de 40 i 50. La segona, es creu que s'ha de ballar per tenir audiència i no és així, també va ser en els seus inicis. Hi ha gent que utilitza com un instrument de visibilitat per al seu negoci i això des del punt de vista del servei que dones és molt interessant, fins i tot des del punt de vista d'una institució, un exemple destacat que podem veure la ciutat de Barcelona és la Diputació de Barcelona que té tot un equip de gent desenvolupant contingut i molt atent de generar aquest contacte directe amb la ciutadania a través d'una política de continguts específica.



- Cada xarxa social té un llenguatge, per exemple, una empresa no es pot anunciar de la mateixa manera a través de Twitter que de TikTok.



No, aquí ens trobem amb un fet molt significatiu i la seva utilització per part de les empreses . Primer de tot, hem de tenir molt clar que TikTok és una xarxa social diferent de tota la resta que coneixem fins ara. Tenim un gran repte i dificultat al nostre davant, es tracta d'una xarxa social on el que menys importa és la part social, aquí trenquem esquemes. Pots tenir un compte de molt éxit i no tenir cap seguidor perquè en realitat no és l'objectiu d'aquesta xarxa social. En segon lloc, la comunicació és a través de vídeo, l'única regla és que el contingut ha de ser divertit perquè és una xarxa social de descobriment de contingut.