El Tibidabo ha limitat l’aforament general a un terç de la capacitat del recinte amb reserva prèvia

El Parc d’Atraccions Tibidabo obre les seves instal·lacions a la ciutadania després que el PROCICAT hagi valorat positivament les mesures de seguretat i els protocols establerts al Parc.

L’obertura es fa garantint en tot moment la màxima seguretat per a treballadors, treballadores i visitants, amb la implementació d’un paquet de mesures de protecció i higièniques, així com l’obtenció de dues certificacions que avalen que el Parc és un espai segur: Global Safe Site Excellence i Safe Tourism Certified.

Una gran experiència amb la màxima seguretat

Per tal d’accedir d’una forma àgil i garantir la seguretat, s’han d’adquirir les entrades anticipadament a través de la pàgina web o l’APP del Tibidabo, s’ha limitat l’aforament general a un terç de la capacitat del recinte, així com també a les atraccions, als punts de restauració i a la resta d’espais.

El Parc obre de dimecres a diumenge a les 12h, i l’hora de tancament dependrà si és un dia entre setmana, a les 21h, o si és cap de setmana, a les 22h. Per la seva banda, l’Àrea Panoràmica, espai de lliure accés al punt més alt de la ciutat, obre cada dia a partir de les 11h i, aquells dies que el Parc no estigui obert, s’hi podrà passejar i gaudir de les atraccions més emblemàtiques fins les 19h.

Entre la resta de mesures es troben l’obligatorietat de portar mascareta en tot el recinte, excepte infants menors de 6 anys, el manteniment de la distància de seguretat i tenir una bona higiene de mans, amb l’ús dels dispensadors de gel hidroalcohòlic que s’han instal·lat en diferents punts del Parc. A més, s’ha extremat la neteja i desinfecció de tots els espais, atraccions i serveis, i s’ha senyalitzat el Parc amb recomanacions sobre les mesures higièniques i de protecció que cal seguir en tot moment.

Atraccions, espectacles i restauració adaptats a la nova normalitat

El Parc d’Atraccions Tibidabo ha adaptat tots els seus serveis per garantir als visitants una gran experiència totalment segura. Es potencien les atraccions que estan a l’aire lliure, ja que aquelles que es troben en un espai tancat no donen servei al visitants.

Els espectacles a l’aire lliure s’han incrementat per la millora de l’experiència. A la Plaça dels Somnis, tots el dies que obre el Parc, el Dr. Fly oferirà el seu espectacle “La màgia de la Muntanya Màgica” a l’aire lliure a les 16h i a les 18h de dimecres a diumenge durant tot el mes d’agost.

Per la seva part, les mascotes presenten a la Plaça dels Somnis tots els caps de setmana a les 17h el seu espectacle Tornen les mascotes al Tibidabo on en Ti, la Bi, la Da i en Bo ensenyaran el seu ball sorgit del bosc de Collserola.

La mateixa Plaça acull l’espectacle Pícnic de marionetes, on el Bròquil i la seva gosseta Pruna presenten un pícnic a l’aire lliure del Tibidabo a través de simpàtiques sorpreses, alegria i sentit de l’humor característic dels personatges. L’espectacle comptarà amb diferents passis cada dia de dimecres a diumenge des del 5 al 16 d’agost.

L’Hotel Krüeger també fa la seva aportació i presenta La nit de les ànimes, on una parella es queda atrapada per la nit al Parc i se n’adonen que no són els únics visitants del Parc. Els éssers que habiten el Krüeger surten per gaudir de les atraccions i intentaran apoderar-se de les ànimes de la parella. L’espectacle tindrà lloc a la Plaça Somnis des del 19 al 30 d’agost.

Pel que fa a la restauració, s’han adaptat centres de restauració per potenciar el servei take away, amb una àmplia varietat de productes per emportar i poder menjar-los als nous espais especialment habilitats a l’aire lliure, mantenint l’oferta de menjar sa i saludable que es manté al Parc.

Vozes al Tibidabo

Vozes és un projecte musico social que ofereix a més de 600 infants i adolescents accedir a la pràctica musical gratuïta. La formació musical de Vozes permet la integració dels seus alumnes a la societat i és una via per ajudar-los a millorar les seves competències personals com el rendiment escolar o la qualitat de l’entorn familiar.

Vozes amenitzarà la jornada del 6 d’agost al Tibidabo amb dos passis del seu concert, un de 12:30h a 13:20h i un altre al vespre de les 20h a les 20:50h. Els assistents gaudiran de peces clàssiques conegudes que es combinaran amb bandes sonores de pel·lícules com La Bella i la Bèstia, Agent 007, Els Increïbles o Pirates del Carib.

L’ APP del Tibidabo

El Tibidabo disposa de la seva pròpia aplicació per mòbil a través de la qual els visitants poden mantenir-se informats en tot moment de les novetats i saber tot el que passa al Parc. L’APP serveix per agilitzar el procés de compra online d’entrades i informar al voltant de les novetats i mesures relacionades amb la situació sanitària actual.

Algunes de les seves funcionalitats clau són les de consultar el temps d’espera a les atraccions, per poder planificar millor la visita una vegada ja s’està al Parc, consultar l’agenda dels espectacles i animacions programades i marcar com a favorites les atraccions i situar-les al mapa interactiu. A més, les sòcies i socis Tibiclub tenen una àrea privada amb la informació específica pels seus membres. L’APP és gratuïta i està disponible per iOS i Android.