El Tibidabo celebra cent vint anys d'història

El Parc d'Atraccions Tibidabo és el parc d'atraccions més antic d'Espanya, el segon més antic d'Europa i el parc centenari i històric de la ciutat de Barcelona, on es pot gaudir de més de 25 atraccions: des de les més emblemàtiques com a L'Avió (un dels primers simuladors de vol i propulsat per la seva pròpia hèlix), la Talaia (atracció inaugurada el 18 de desembre de 1921) i el Museu d'Autòmats (acull una col·lecció d'autòmats de finals del segle XIX fins a inici del segle XX, amb peces representatives de diferents tradicions culturals) o el Dididado (primer cinema en 4D de Catalunya), la Muntanya Russa (atracció inaugurada a la fi de l'any 2008 i única a Europa), així com el Miramiralls (atracció guardonada amb el premi FAD d'arquitectura).

L'any 2007 es va produir l'obertura del Camí del Cel i des de llavors s'han realitzat diferents actuacions com la rehabilitació de l'atracció Edifici Cel (atracció on es projecta el documental Cent anys passen volant, de 12 minuts de durada, que vincula la història del Tibidabo amb la història de Barcelona).

Durant la temporada 2010 també es van presentar diferents novetats, entre les quals destaquen l'ampliació dels camins de la zona del Camí del Cel, la Plaça dels Somnis, el Marionetarium realitza el seu espectacle i dues sales de lactància.

Antigament el nom era Puig de l'Àliga (turó de l'àguila). L'origen del topònim Tibidabo és incert, però sembla ser de la mateixa època que altres topònims religiosos de Barcelona, com La Vall d'Hebron (vall d'Hebron) i la Muntanya Carmelo. «Tibi d?b?», que en llatí significa «et donaré», prové d'uns versicles de la Bíblia Vulgata.

El cim del Tibidabo va començar a ser urbanitzat a la fi del segle XIX, per iniciativa del doctor Salvador Andreu. A principis del segle XX es va obrir l'Avinguda del Tibidabo, que ràpidament es va convertir en zona de la classe alta barcelonina, urbanitzant-se amb bells edificis d'estil modernista construïts pels millors arquitectes de l'època. En 1901 es va construir el Tramvia Blau, que transcorria al llarg d'aquesta avinguda fins al peu del funicular que puja a cim de la muntanya.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat d'aquests 120 anys amb la directora del parc, Rosa Ortiz. (àudio)