The Gospel Viu Choir celebra el seu 20è aniversari amb una gira per Catalunya

La Coral Gospel Viu celebra el seu 20è aniversari a l'escenari amb el nou espectacle "Non Stop Gospel 20" que reuneix "els millors i més emblemàtics moments" de totes les produccions. Amb motiu del 20è aniversari, el grup farà una gira per tot Catalunya, amb un concert previst el dimarts 24 de maig al Palau de Música de Catalunya. , durarà dues temporades. El públic podrà veure interpretacions de 26 cançons i aproximadament 30 veus que barregen temes gospel tradicionals i contemporanis, així com melodies blues i funky i ritmes llatins, incloent tres cançons a capella per primera vegada.Parlarem amb el director del TGV, Moisès Sala.



-Tot apunta a una certa normalitat.

Sí de fet han estat dos anys molt durs i en el qual a causa de la pandèmia es va cancel·lar o posposar tot. Tornar amb un calendari amb noves actuacions, és tota una alegria.



- Sou una de les formacions de més prestigi el nostre país, és més, porteu vint anys i per aquest motiu el vostre retorn es diu Non stop gòspel vint.



Sí, vam començar 2002 amb un grup de 14 persones i de mica en mica la formació va anar creixent. Hem pogut dur a terme vuit produccions amb cançons des de l'arrel del gòspel fins al gòspel més contemporani, passant també per un gòspel simfònic. Realment les hem vist de tots colors, el 3 de febrer del 2020 vam realitzar un gos parlant català al Palau de la Música i va ser el primer i l'últim concert d'aquella gira abans de la pandèmia, per tant, tot això fa que tinguem moltes ganes de recuperar el ritme i sobretot de retrobar-nos amb el nostre públic que fa molt que no ens veiem.



- El gòspel és un gènere que engloba totes les franges d'edat?

Penso que si no sé si tothom. És un estil que es fusiona en diversos conceptes que fa que sigui així d'atractiu. És una música actual i moderna on no trobaràs cap cançó que parli de la tristesa o del dolor i sempre parla de l'esperança i de treballar en comunitat per aconseguir un demà millor.