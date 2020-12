Tests d'antígens i PCRs, les proves més demanades als laboratoris

Sens dubte estem vivint un Nadal diferent a causa de la pandèmia. Aquests dies hem pogut veure cues interminables a laboratoris i hospitals de ciutadans que volen fer-se una prova per saber si tenen o no tenen el virus. Proves per detectar la Covid hi ha moltes, i avui volem parlar de les proves i anàlisis de Covid que més s'estan demanant als laboratoris aquests dies, i per fer-ho hem convidat al doctor Keyvane Torabi, genetista i fundador del laboratoris ADN INSTITUT, que ens explica que: "Nosotros hacemos pruebas de todo tipo para detectar el virus: PCR, test de antígenos, y también hay otras pruebas. Es cierto que ahora mismo lo que más se pide son las pruebas para detectar el virus. Se piden mucho los PCR. Es cierto que una fiabilidad del 100% no existe nunca. Pero en los tests que hacemos se consigue una fiabilidad muy alta, de casi el 94%, lo que significa que hay muy pocos casos en los que se den falsos negativos.". Li preguntem quin és el test que més s'està demanant: "El que más nos piden estos días es sobretodo test rápido de antígenos, básicament por que son muy rápidos, mucho más que las PCR, te dan la información de ahora mismo, tardan unos 20 minutos en dar el resultado. Con una PCR hay que esperar como mínimo un día, eso como mínimo, hay otros laboratorios que tardan 2 o 3 días. Así que la rapidez y también su bajo coste es una de las razones por las que nos piden muchos tests de antígenos. Las PCR se piden sobretodo en casos de viajes internacionals, gente que viaja a países donde se exige una PCR. Hay países, como Italia, que aceptan un test de antígenos, pero la mayoría exigen una PCR".