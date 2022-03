Un test mostra en 15 minuts quina immunitat tenim davant de la Covid

A través de l'Institut de Nanociència i Nanotecnologia, i en col·laboració amb l'Hospital Clínic i la Vall d'Hebron. Han dissenyat una prova que ens pot dir, en només 15 minuts, la immunitat d'una persona davant la Covid-19, la quantitat d'anticossos que necessita per fer front a un atac de virus. Els científics creuen que això podria ser molt útil per decidir qui i quan cal una dosi de reforç de la vacuna, especialment per als grups vulnerables. Quina és la prova? És un biosensor que no només determina si algú està infectat o té anticossos per vacunar, sinó fins a quin punt. És ràpid i gairebé 100% eficaç, una fiabilitat que les proves d'antigen no poden proporcionar en un percentatge tan alt. Parlarem amb Laura Lechuga, la principal investigadora.



- Quant de temps porteu investigant?



Des que va començar la pandèmia, farà uns dos anys. No només estem amb aquest nou dispositiu que ja hem acabat sinó que també amb un altre que detecta el virus. Ha estat una època molt intensa.



- Com funciona?



És un biosensor què utilitza la mateixa tecnologia que utilitzen tot els diabètics per fer-se una anàlisi de glucosa. Nosaltres desenvolupem una mena de tecnologia fent servir llum, per tant, podem detectar amb molt poques gotes de fluix humà com per exemple potser sang, orina, una llàgrima, saliva i en poques gotes podem detectar la presència dels anticossos com és el cas del virus de la covid. Un dels aspectes diferents respectes el test de la farmàcia, és que nosaltres sabem la quantitat d'anticossos que ha produït cada pacient o persona per lluitar contra la infecció.



- Un biosensor és un aparell que es pot fer servir en els hospitals, centres d'Atenció primària o inclús es parla de farmàcies.



Exacte, el que hem vist en aquesta pandèmia i crec que tots els oients l'hauran vist o patit i és que el diagnòstic estàs centralitzat en grans laboratoris o hospitals i necessitem descentralitzar-los amb tècniques molt fiables i que es puguin fer en una farmàcia, el metge de família o fins i tot, a una ambulància. El que hem d'evitar és un altre col·lapse als hospitals.