Territori i transició energètica

És cada cop més evident la necessitat de realitzar una transició energètica, però sobretot no repetir els errors que ens han portat a aquesta situació d'emergència. Parlarem amb la Montserrat Corberó, membre de la xarxa per una transició energètica justa.



- No podem cometre de nou als errors d'infraestructures.



Exactament, és aquesta la proposta que fem des de la xarxa. La transició energètica es pot fer de moltes maneres, però hem de pensar cap a la producció d'energia renovable. Hi ha unes maneres que són més sostenibles tant socialment com mediambientalment i d'altres que són més invasives i destructives al medi natural i em refereixo a les grans centrals de producció de renovables tant voltaiques com eòliques.



Les eòliques formen destruccions de les muntanyes i zones de bosc i en proporcions importants si realment s'arriben a construir tots els projectes que s'estan posant sobre la taula. Els camins per construir els aerogeneradors d'uns 8 metres d'amplada i amb unes ales enormes de 80 metres de llargada, comporta una gran destrucció. Pel que fa a les voltaiques estem veient projectes que van sempre sobre superfície conreada això implica que a la comarca de la Segarra les propostes d'instal·lació aniran sobre les zones més planes.



- Potser els pagesos troben una sortida econòmica.



Destruir milers d'hectàrees de conreu suposarà l'exposició del territori de pagesos i de granges perquè no s'utilitzen només per produir sinó també per abocar els purins de les granges. Haurem de reduir la quantitat d'hectàrees per produir aliments vegetals, però també la quantitat de granges del territori que fan una gestió correcta dels purins com fertilitzant pels camps. Això també expulsarà a famílies pageses del territori i si cada vegada es va despoblant més, es convertirà en un problema perquè també implica que els entorns i boscos estaran menys cuidats i hi haurà més risc d'incendis.