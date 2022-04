La Terra està guanyant pes?

El nostre planeta pesa 5,97 bilions de tones. Una massa que és difícil d'imaginar pel nostre cervell, però que en realitat continua patint canvis substancials i que amb el pas dels segles ja no serà la mateixa.

Hi ha moltes investigacions sobre aquest tema i s'estima que amb l'acumulació de pols de meteorits i deixalles espacials de tota mena el nostre planeta guanya tones cada dia. D'altra banda, l'atmosfera dispersa tones d'hidrogen a l'espai cada dia. Parlarem amb l'astrònom de l'observatori Fabra de BCN, Antonio Bernal

- El planeta terra sempre pesa del mateix?



Fins i tot, jo mateix em sorprenc dels resultats. És evident que va guanyant pes perquè li van caient meteorits, estem parlant de 100 tones per dia.

Hem d'advertir que no és perillós encara que sigui molt de pes, per un home per la terra no ho és tant, de fet és molt poc. No són perillosos perquè la gran part d'aquests meteorits són microscòpics, ni tan sols cauen, es dipositen suaument i com més grans siguin menys n'hi ha, és a dir, no és un gran perill. A l'Alta atmosfera existeixen gasos i el problema és que la terra no té la massa suficient per retenir alguns d'ells, com pot ser l'hidrogen i l'heli. Com a la terra no pot retenir-los acaben marxant. D'hidrogen perdem diàriament 259 tones i heli una mica més de quatre tones al dia.



- En un futur tornarà a canviar?



Canviarà sense cap dubte perquè aquests gasos que es van perdent comparats amb la massa de la terra, són molt pocs. A poc a poc anirem perdent l'atmosfera, però trigarà milions d'anys. El planeta de Mart ja va passar per aquesta situació i va perdre la seva atmosfera. Mentre les molècules més lleugeres marxen les més pesades van quedant. La terra va perdent més elements gasosos que el que guanya en elements sòlids.