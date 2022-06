La temperatura de les aules pot arribar als 42 graus

Diverses veus de la comunitat educativa han fet un crit d'alerta per les altes temperatures als centres escolars com a conseqüència de l'onada de calor i el fet que, majoritàriament, no disposen de sistemes d'aire condicionat.

A les xarxes socials són múltiples les queixes dels centres, com l'escola Lavínia de Barcelona, que ha pujat un vídeo on es pot veure que el termòmetre arribava als 32,5 graus al migdia.

L'AFA de l'escola Itaca, també de Barcelona, ha penjat una foto d'un termòmetre on es podia observar que s'havien assolit els 31 graus.

En un centre d'Artés s'han assolit els 34 i gairebé els 35 en un centre del Pont de Vilomara, segons han informat els sindicats.

Ustec per exemple ha instat els centres de Ponent a denunciar les altes temperatures que superin allò que marca el reial decret sobre les condicions de seguretat i salut als llocs de feina.

L'article setè estableix que la temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d'oficines o similars ha d'estar compresa entre 17 i 27 ºC i la dels locals on es facin treballs lleugers ha d'estar compresa entre 14 i 25 ºC.

"Cambray deixa el despatx d'Educació i torna a Lleida a fer classe a quasi 40 graus com els docents d'aquí", ha dit el sindicat a través de les xarxes socials.

De la seva banda, CCOO ha enviat una instància al Departament denunciant la seva "inacció" i instant-lo a reaccionar acompanyant els centres i facilitant-los mesures per aplicar les mesures adients per fer front a l'onada de calor.

Educació no preveu tancar centres

El Departament d'Educació ha reaccionat a les queixes recordant que pràcticament totes les escoles al juny fan jornada intensiva, alhora que ha subratllat que no entra dins dels seus plans tancar centres o reduir-ne l'horari més del que ja es fa.

Alerta, en aquest sentit, que "no hi ha garanties" que els infants, sobretot els més vulnerables, estiguin millor al carrer o a casa que a l'escola i que, per tant, "les escoles i instituts han de complir amb la seva funció social".

Alhora recorda les "mesures preventives" que "tenen ja sobre la taula totes les escoles", com ara abaixar persianes en hores directes de sol, potenciar la ventilació creuada, la hidratació constant o l'adequació d'espais polivalents per fer activitats substitutòries en hores de més calor.

Finalment, Educació afegeix que "l'emergència climàtica" fa que tots els centres de treball i "també les escoles" tinguin un "repte" per al futur proper, que és adaptar-se a les "freqüents" onades de calor.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura (àudio).