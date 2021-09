La tècnica per capturar CO? de l'atmosfera i reutilitzar-lo

La terra produeix de forma natural una part del CO? , però ara hi ha una nova idea per capturar, reutilitzar i emmagatzemar el CO? que els boscos no poden, sense cap dubte seria una bona manera per frenar el canvi climàtic. Parlarem amb el Pere Roure, professor del departament de física de la universitat de Girona.



-És possible capturar, reutilitzar i emmagatzemar el CO??



S'està fent arreu del món amb plantes quilotte, existeixen uns vint projectes on uns grans ventiladors forcen l'aire a passar a través del mitjà que és capaç d'absorbir només el CO? que conté l'aire. Hem d'estar preocupats pel CO? perquè la concentració de CO? en l'aire és molt baixa.



-Per què tingui una efectivitat hi han d'haver milers de plantes?



Sí, es necessiten milers de plantes. Fa poc va sortir una notícia d'una planta que es posarà en marxa en Islàndia, aquesta planta aprofitaria les característiques geològiques d'un lloc particular de l'illa. El CO? que capturaria aquesta planta ho pensem injectar cap a les capes profundes de la crosta volcànica on hi ha estrats de gasoil que serien capaços d'absorbir aquest CO? i llavors es transformarien en una mena de carbonats. Per dir-ho d'alguna manera el CO? passaria de ser un gas a ser un sòlid i quedaria capturat per sempre sota la crosta volcànica.

- En el cas que tinguéssim milers de plantes, quin seria el procés aquí?



Com es finança una activitat que no té un producte o un benefici econòmic? Des del punt de l'empresari no sembla ser rendible, però una cosa és la captura del CO? en l'aire i l'altra part, la de la instal·lació, és el que s'anomena segrest del carboni, quan aquest CO? s'injecta a les capes de sota de la superfície de la terra. Aquest CO? no s'hauria de segrestar necessàriament, podria tenir altres utilitats com per exemple les begudes amb gas, per tant el CO? té un valor comercial com a gas o per produir productes sintètics.