Un tarragoní inventa la "mascareta auto adhesiva"

I avui volem tornar a parlar d'un dels temes més recurrents i importants a les nostres converses actuals: Les mascaretes. Ja hem vist molts tipus de mascaretes: des de mascaretes transparents, pensades per a persones sordes i mudes que els permeten llegir els llavis, altres que es poden obrir per menjar... hem vist de tota mena. Però segurament no sabieu que existeixen mascaretes sense gomes, són auto adhesives, més cómodes i més segures, i poden evitar irritacions a la cara, o darrera de les ulleres. Darrera d'aquestes mascaretes hi ha un tarragoní, el Robert Guinar. Amb ell hem volgut parlar avui del tema perquè ens expliqui el procés de creació: "La idea comença el mateix dia en que es va dictar el confinament. Jo havia d'anar a la barberia, i de seguida va sorgir el dubte de la mascareta. Com ho fas per anar al barber ? T'hauràs de desprotegir! I de seguida em va venir al cap la idea del post-it, d'un paper adhesiu. Així vaig començar a treballar, vaig veure els pros i contres". De la idea al projecte quant temps va passar? "Doncs la vaig construir bastant ràpidament. I a partir d'aquí s'ha anat extenent. De moment tot ho estic fent jo, vaig fent jo totes les trucades, estic intentant moure'm per extendre la mascareta, hi ha alguna empresa que s'ha interessat en el producte. Envio informació a multinacionals i empreses grans, i costa que t'obrin la porta. Et miren com un personatge extrany. I és que ningú del món ho ha pensat. S'estan fabricant milions de mascaretes a tot el món, per què no es pot fer aquesta mascareta adhesiva". Li hem preguntat al Robert fins a quin punt és pràctica aquesta mascareta: "Està pensad per la perruqueria. En un home pot durar unos 45 minutos enganxada, en una dona unes dues hores. Són mascaretes d'un sol ús. "