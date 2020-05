Tarragona ja està a la Fase 1 de la desescalada del COVID-19

Avui un 10 % dels catalans entren a la Fase 1 del desconfinament .Són gairabé 800 mil persones que viuen al Camp de Tarragona , a les Terres de L Ebre i a l Alt Pirineu i Aran.Una de les novetats principals d aquesta fase és que es poden fer visites a familiars i amics que visquin dins la mateixa regió sanitària,en grups de menys de deu persones i sempre mantenint les distàncies de seguretat.

A més a més amb moltes limitacions ,també poden obrir els comerços ,els hotels i les terrasses dels bars i restaurants.Per intentar impulsar la reobertura i ajudar els negocis,els ajuntaments de les regions que aquest dilluns passan de fase ja aplican algunes mesures .A Tarragona han congelat la taxa d ocupació de l espai públic perquè bars i restaurants no hagin de pagar per tenir una terrassa . Per això malgrat la passa endavant ,encare hi ha moltes incerteses.A Tarragona es preveu poca activitat i sobretot escassa al sector hoteler.Pel seu caràcter més urbà,els que viuen a les ciutats del camp es converteixen desde aquest matí en un banc de proves.

