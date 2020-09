Tarragona i la Costa Daurada pateixen el pitjor any d'ocupació turística de la seva història

A Tarragona s'allarguen 15 dies més les restriccions dictades per lluitar contra la pandèmia. L'activitat turística de Tarragona i de la Costa Daurada ha baixat considerablemente. Va estar totalment tancada durant els primers sis mesos de l'any, i els mesos de juliol i agost no ha arribat a cumplir les expectatives generades a causa dels rebrots. El sector turístic de Tarragona està qualificant aquest any com el pitjor de la seva història. El Xavier Gurdià és portaveu de la Federació Empresarial d'Hosteleria i Turisme de la província de Tarragona: "La temporada ha anat fatal. Obviament estem malament nosaltres, però tota Espanya i tot el món. Per posar un exemple diré que a la República Dominicana estan tancats tots els hotels. I diria que tampoc és un problema només dels rebrots. Tarragona i terres de l'Ebre hem sigut fins ara els que hem tingut menys rebrots. El problema és que no hi ha clients. Si el món no es pot moure, malament. Nosaltres vivim dels anglesos, que no poden venir perquè al tornar hauran de fer una quarentena. Els francesos el mateix, el primer ministre els va dir que no vinguèssin, als alemanys els han fet tornar tots cap a casa... i així estan les coses. La costa Daurada és líder de turisme familiar, fins i tot més que la Costa Brava, el públic de Lleida, Aragó, País Vasc, Madrid... tot aquest turisme ha funcionat, a mig gas respecte a altres anys, però alguna cosa ha vingut. Aquest any és que ha anat malament juliol i agost, hem estat al 30% al juliol i al 50% a l'agost. Dades molt dolentes, perquè qualsevol any estem totalment plens els dos mesos d'estiu.