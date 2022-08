Talladors de pernil, una feina cada cop més demanada

Tallar bé el pernil és tot un repte professional. De fet, els talladors de pernil van buscats. Se'n necessiten, entre d'altres, per preparar les safates que s'envien als països asiàtics o a Austràlia, on la demanda de pernil de gla està creixent i la normativa exigeix importar-lo tallat.

Per això, la figura del tallador és cada cop més imprescindible, fins al punt que moltes empreses no en troben prou per contractar i els poden arribar a oferir salaris de 2.000 euros mensuals.

La feina requereix habilitat i especialització. S'ha de conèixer la raça del porc, la peça que s'està tallant i tenir uns dots específics per fer una feina cada cop més cotitzada.

"La suavitat del pernil de gla no és la mateixa que la del pernil d'enceball, s'ha de saber què estàs tallant", explica Silvia Pou Taladora de pernil i propietaria de “ Silvarita”.