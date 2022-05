El tabaquisme augmenta lleugerament

El pròxim dia31 de juny és el dia mundial sense tabac. Fa la sensació que La davallada de fumadors s'ha estancat. De fet, hi ha estudis que confirmen que en els últims anys han incrementat els fumadors joves. A les platges de Barcelona es prohibirà fumar per una qüestió de Salut pública i per la contaminació de la sorra a causa de les burilles. Parlarem amb el doctor mèdic del centre d'adiccions, Dr. Xavier Fàbregas.



- Segons alguns estudis, la davallada de fumadors s'ha estancat i ha crescut entre els joves.



Hi ha aquestes pujades i baixades que de vegades ho hem d'atribuir a qüestions sociològiques. No és perquè hagin canviat les evidències respecte a les conseqüències del tabac, de vegades els missatges van per una certa vigència i hem de tenir en compte que en el camp de les addiccions s'han de buscar noves estratègies perquè la gent s'acostuma a rebre informació que ja no els hi provoca tanta impressió.



- Un exemple podrien ser les imatges de les caixes de tabac, al principi les fotografies provocaven rebuig, però ara hi ha gent que fins i tot les col·lecciona.



Exacte, és així de bèstia, fins i tot va sortir una indústria que es dedicava a fer fundes especials per tapar la caixa del tabac. Hem d'intentar buscar motius o trobar maneres per arribar a la població resistent, però sobretot que no comencin a fumar.



- Quin és el perfil dels nous fumadors?



Hi ha una etapa a la vida què és especialment complicada a l'hora d'afrontar riscos, tenir comportaments de rebel·lia (en moltes ocasions no són massa justificats i lògics), però no hem d'oblidar que el tabac és una gran indústria que mou milers de milions arreu del món i els joves és l'objectiu preferit per entrar en aquest món. De fet, hi ha una sèrie d'estratègies que estan dirigides a aquests joves perquè comencin a fumar, en moltes ocasions a través d'aquests nous aparells, els vaporitzadors que donen una imatge més exclusiva.