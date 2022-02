La T-Mobilitat té el perill de néixer obsoleta

La T-Mobilitat és el nom que rep un projecte que busca substituir el tradicional bitllet de cartó que s'usa en la xarxa de transport públic de Barcelona i la seva àrea d'influència i promoure un sistema tarifari integrat.

Arrossega problemes des del seu inici. El nou servei havia d'estar en marxa en 2017 i, davant la impossibilitat de complir amb aquest termini, es va fixar 2021 com a any per a desplegar-se íntegrament. Tampoc s'ha complert.

Poc després es va produir un problema informàtic que va deixar al descobert centenars de dades sensibles d'usuaris que s'havien acollit al primer gran pilot de la T-Mobilitat.

Ara, amb el refinançament i la paralització de finançament dels dos principals accionistes, pretén presentar un nou pla economicofinancer davant la ATM.

El sistema de targetes recarregables que ha de substituir els títols de cartró es va començar a gestar el 2014, però ha passat per períodes de dificultat que fins i tot han fet que un dels principals financers, CaixaBank, es retirés l'any passat.

L'ATM ha explicat, concretament, que davant les "dificultats econòmiques" de la firma concessionària, SOC Mobilitat (un consorci liderat per la mateixa CaixaBank a més d'Indra, Fujitsu i Marfina), i per tal de garantir la continuïtat del projecte sense interrupcions "ni tan sols temporals", s'ha optat per "modificar l'esquema de retribució", de manera que es pot disposar de l'import de la tarifa de gestió garantida dels dos últims anys d'explotació d'acord el PEF vigent.

No hi ha, doncs, subratlla l'ATM, cap "augment" de retribució sinó una "modificació" en el calendari de retribució d'uns recursos que "s'haurien ingressat igualment" amb posterioritat, atès que són "ingressos garantits".

Atès que la posada en funcionament no va ser la prevista en la segona Addenda signada al febrer del 2020 i posteriorment s'han signat dues addendes, l'ATM subratlla que és "condició indispensable" acordar un nou pla economicofinancer com a molt tard el 31 de març.

Ara, amb el refinançament i la paralització de finançament dels dos principals accionistes, pretén presentar un nou pla economicofinancer davant la ATM. El 31 de maig és la data límit.

