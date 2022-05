La T-Mobilitat avança en la seva implantació

Segons les previsions del govern, T-Mobilitat s'acosta a la integració total, que s'aconseguirà a finals de 2024. El títol ja inclou altres com T-Usual, T-Jove en una regió, T-Familiar i T-Casual en una regió a partir d'aquest dimarts. Es preveu que aquesta darrera expansió augmenti les vendes i, des del seu llançament el 4 d'octubre, ha assolit un rècord de 180.000 viatges diaris i ha afegit 4.000 usuaris nous cada setmana. Parlarem amb Daniel Pi de la plataforma Promoció Transport Públic.



- Sembla que ja tenim el camí traçat



Si mirem cap enrere direm allò que hauria d'haver estat l'any 2015 i estem al 2022, però actualment estem fent passos. Aquesta setmana s'ha incorporat una de les que fem servir més la T-casual, també la licitació per cobrir les àrees de fora de Barcelona, és a dir, Girona, Lleida i Tarragona. Tot apunta que pel 2024 tindríem la T-Mobilitat en tota la seva extensió.



- La T-Mobilitat ha de cobrir tota Catalunya?



Si, la T-Mobilitat té dos objectius, un és substituir les targetes integrades per contacte de cartó per una sense contacte, té molts avantatges, serà més fàcil i més net, també pel transport públic perquè recollirà més dades per donar un millor servei. El segon pas, que encara no sabem quan passarà, serà cobrir tota Catalunya, però a més a més es substituirà el sistema de zones per un sistema de quilòmetres.



- A ciutats com a Londres fan una cosa semblant, pagues per les parades que fas.



Clar, això també permetrà que no es penalitza a l'usuari a l'hora de fer transbord i pagar per dos bitllets diferents.

La T-Mobilitat el que ens ha de permetre és avançar per tal de tenir tot el transport integrat i amb una tarifa molt més justa.



- Com funcionarà?

Ho podrem portar al nostre telèfon mòbil o a una targeta, ho podrem recarregar a través d'Internet o presencialment a les màquines. L'any 2024 desapareixeran definitivament els títols en cartó.