-Meta diu que tindrà el supercomputador per a Intel·ligència Artificial més potent del món a meitat de 2022

Meta vol fer un pas important en el camp de la intel·ligència artificial i ha anunciat que a mitjan enguany tindrà operatiu el supercomputador per a la recerca de IA més potent del món.

Es tracta de Research SuperCluster un sistema de recerca pensat per a entrenar complexos models d'intel·ligència artificial.

Servirà per a crear models d'intel·ligència artificial més precisos per als seus serveis existents, i obrirà la possibilitat de crear "experiències d'usuari completament noves, especialment en el metavers.





-Google treballa en el seu propi visor de realitat augmentada

Google treballa en un dispositiu de realitat augmentada sota el nom Project Iris. Aquest aparell utilitzarà cambres per a mostrar els voltants i superposar imatges generades de manera artificial.

Project Iris s'assembla en aquests moments a unes ulleres d'esquí i no requereix una connexió per cable per a la seva alimentació.





-Microsoft compra Activision Blizzard i dona un cop en la indústria

Aquest històric moviment transformarà a Microsoft en la tercera companyia de videojocs més gran del món per ingressos, situant-se per darrere de Tencent i Sony.

És una de les compres més grans mai fetes en la indústria de la cultura i l'entreteniment. Microsoft ha anunciat la compra de Activision Blizzard per 68.700 milions de dòlars.

Microsoft sumarà al seu catàleg algunes de les franquícies més conegudes de la indústria del videojoc, incloent Warcraft, Diable, Overwatch, Call of Duty, Candy Crush, Starcraft, Crash Bandicoot.





-TSMC invertirà 44.000 milions de dòlars en 2022 per a augmentar la seva capacitat de producció de xips

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), el major fabricant de xips del món, ha comunicat que en 2022 té previst invertir entre 40.000 i 44.000 milions de dòlars per a augmentar la seva capacitat de producció. Es tracta d'una xifra rècord que es compara amb els 30.000 milions de dòlars que va gastar en 2021.

TSMC no pot satisfer la demanda de semiconductors dels seus clients, entre els quals tenim a Apple, AMD, Intel, Nvidia i Qualcomm, i no espera que a curt termini disminueixi la voracitat del mercat o el nombre de dispositius que usen els seus semiconductors.





-Intel invertirà 20.000 milions de dòlars per a construir a Ohio la que podria ser la major planta de xips del món

Intel ha anunciat que invertirà com a mínim 20.000 milions de dòlars a construir una planta de xips en New Albany, per a competir contra TSMC enmig d'una escassetat de components que amenaça amb no acabar fins a 2023.

En el seu moment Intel va ajudar a donar forma al que avui coneixem com Silicon Valley i Pat Gelsinger, director executiu de la companyia, afirma que les seves noves instal·lacions a Ohio podrien convertir-se en Silicon Heartland.

Intel té l'opció d'invertir més de 100.000 milions de dòlars en la zona durant els pròxims deu anys per a acabar construint un total de vuit fàbriques de xips.