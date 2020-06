"Sueño" la col·laboració entre Pablo Alborán i Beret

L'artista Beret al costat de Pablo Alborán han format la col·laboració. I avui he anat programa hem convidat a l'artista de Sevilla, Beret perquè ens expliqui com està vivint aquesta desescalada.

Beret: "al principi sí que és veritat, com tothom, tindre aquest canvi de rutina tan dràstic, a més nosaltres veníem d'una gira per llatinoamèrica, acostumats de tindre cada dia un concert i també un viatge, realment ens vam adonar que de la realitat quan vam cancel·lar la gira sencera, al principi es una mica complicat però ja ens hem habituat, i estic content que tant jo, com la meva família estem bé de salut."

¿Quan creieu que podreu tornar als concerts? Beret:"La veritat és que tenim algunes dates del Prisma Tour, el que tenim pensat és seguir a l'abril de l'any que ve i estarem a Bilbao el dia 17, tenim l'esperança de poder donar alguns concerts abans, encara que estigui limitant l'aforament.

¿I per Llatinoamèrica? Beret: "fa uns mesos estàvem allà, per Costa Rica, Guatemala, Xile,Colòmbia,Mèxic... esperem tornar al més aviat possible i que l'espera valgui la pena.

Explica'ns què has fet durant aquest confinament. Beret: " no he parat realment, de fet crec que he fet més coses que en altres etapes. He creat una carpeta que es diu quarantena i he comptat que tinc uns 27 projectes i espero que d'aquí almenys surti més d'una cançó.

¿Com va sorgir la col·laboració amb Pablo Alborán? Beret: " en aquesta cançó parlo d'una etapa del meu passat, a la que vaig intentar canviar una mica la meva personalitat i els meus principis, per simple fet d'aconseguir un objectiu que era estar amb una persona des d'una visió negativa. Amb aquesta cançó volem donar a entendre que mai hem de canviar per algú i al meu company Pablo Alborán li va encantar aquesta idea.