"Spiral: Saw" una pel·lícula per a fans d'una saga esgotada

Cada divendres Víctor Esquirol, crític de cinema de Otros Cines Europa, ens porta tres pel.lícules per gaudir del cap de setmana. Aquestes són les d'avui.





"SPIRAL: SAW"





Reinici de la saga '*Saw'.Treballant a l'ombra d'un policia veterà (Samuel L. Jackson), l'intrèpid detectiu Ezekiel “Zeke” Banks (Chris Rock) i el seu company novençà (Max Minghella) prenen les regnes d'una recerca relacionada amb una sèrie d'assassinats que alberguen uns certs paral·lelismes amb el sagnant passat de la ciutat. A mesura que aprofundeix en el misteri, Zeke descobreix que ell mateix s'ha convertit en l'epicentre del macabre joc de l'assassí.





"FIRST COW"

Narra la història d'un cuiner (John Magaro) contractat per una expedició de caçadors de pells, en l'estat d'Oregon, en la dècada de 1820. També la d'un misteriós immigrant xinès (Orion Lee) que fuig d'uns homes que li persegueixen, i de la creixent amistat entre tots dos en un territori hostil.





"EL VIAJE DE CHIHIRO"

Chihiro és una nena de deu anys que viatja amb cotxe amb els seus pares. Després de travessar un túnel, arriben a un món fantàstic, en el qual no hi ha lloc per als éssers humans, només per als déus de primera i segona classe. Quan descobreix que els seus pares han estat convertits en porcs, Chihiro se sent molt sola i espantada.