Un spin off de Star Wars "Andor"

L'home que menja cinema, Taisán Kao, ens fa propostes de pel.lícules i sèries per veure aquest cap de setmana.

Avui Kao ve convençut de que parlem de la millor sèrie dels darrers anys:





"Star Wars: Andor"

Andor és un thriller d'espies que se centra en el personatge de Cassian Andor quan va estar anys aprenent dins de la rebel·lió. La sèrie, que s'ambienta en un temps anterior a la pel·lícula Rogue One: Una història de Star Wars, segueix les missions que Andor efectua per a recobrar i, mantenir la fe i esperança en la Galàxia davant el dur atac de l'Imperi.

Aquesta sèrie de l'univers Star Wars està creada per Stephen Schiff (The Americans). És una producció de Lucasfilm Ltd. al costat de Disney. L'actor que dona vida al personatge principal és Diego Luna.