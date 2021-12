"Spiderman: No way home" Un encantador còctel d'herois i vilans

Cada divendres Víctor Esquirol, crític de cinema de Otros Cines Europa, ens porta tres pel.lícules per gaudir del cap de setmana. Unes estrenes, que després de l'aturada pandèmica, estan posant tota la carn a la graella... i ara ve Nadal. (àudio)





"Spiderman: No way home"





Per primera vegada en la història cinematogràfica de Spider-Man, el nostre heroi, veí i amic és desemmascarat, i per tant, ja no és capaç de separar la seva vida normal dels enormes riscos que comporta ser un superheroi.

Quan demana ajuda al Doctor Strange, els riscos passen a ser encara més perillosos, obligant-lo a descobrir el que realment significa ser ell. Seqüela de 'Spider-Man: Far From Home'.





"La cordillera de los sueños"

Patricio Guzmán va deixar Xile fa més de quaranta anys quan la dictadura militar va reemplaçar al govern Popular, però no va deixar de pensar en un país, una cultura, un espai geogràfic que mai va oblidar.

Després de filmar "el nord" en "Nostàlgia de la llum" i "el sud" en "El botó de nacre", ara Guzmán filma el que ell diu "la immensa columna vertebral que revela la història passada i recent de Xile". "La serralada dels somnis" és una recerca històrica, un assaig cinematogràfic i una introspecció íntima i col·lectiva sobre Xile.





"Apples"

Després d'una pandèmia global, tots perden de sobte la memòria. Aris, un home de mitjana edat, s'incorpora a un programa per a crear-se una nova identitat... Òpera prima de l'ajudant de direcció de "Caní", produïda per l'actriu Cati Blanchett.