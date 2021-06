La sostenibilitat és el futur de les empreses catalanes per sobreviure

La pandèmia del coronavirus ha accelerat les accions per a la lluita contra el canvi climàtic. Els riscos de noves infeccions virals que comporta l'escalfament del planeta. Després de l'impacte de la Covid-19 les empreses haurien de prestar més atenció a la cura de l'entorn i de la lluita contra el canvi climàtic. Un pla sostenible contribueix al creixement de l'empresa, ja que la majoria de consumidors valora les aportacions que es fan a la salut i el medi ambient. Parlarem amb l'August Corrons, professor dels estudis d'Economia i empresa i director del màster universitari de responsabilitat social corporativa de UOC.



-Per què la sostenibilitat pot ser la clau per la supervivència de les empreses?



En una situació com l'actual a causa de la pandèmia de la covid-19, els temes de la salut pública o la recessió econòmica estan a primera línia. Esther que fa temps que estem avançant en aquest aspecte de sostenibilitat i responsabilitat social, però encara estem molt lluny. Anàvem avançant a poc a poc, però aquesta crisi ha posat en evidència una dependència excessiva del creixement econòmic, els nivells de desigualtat tant en riquesa com a gènere, un dèficit en inversió sanitària o en recerques científiques, és a dir, una sèrie d'evidències on han decidit dir prou. Fins ara no hi havia una necessitat que les empreses i les persones tinguessin una conducta molt més sostenible, ètica i responsable i aquesta pandèmia ha posat punt final.



Al moment és ara perquè no podem seguir en aquesta línia i en aquest paper tenen molt de joc tant les persones com les empreses. Moltes empreses ja han començat des de fa un temps, però d'altres es veuran abocades a fer-ho tant sí com no. De fet, els consumidors cada vegada exigeixen més a les empreses perquè treballin d'una forma més sostenible i responsable.