Sortir a fumar durant la feina no comptarà com horari laboral

En molts llocs de treball, és comú veure als empleats sortir durant la jornada laboral per a fumar un cigarret o prendre un cafè. No obstant això, el que molts no s'adonen és que aquestes petites pauses poden sumar una quantitat significativa de temps perdut en el treball.

Això és molt nostre, molt d'aquí, però quan arriba l'abús és quan arriben els conflictes amb l'empresa.

Tot va començar amb l'empresa GALP. Considerava que els seus treballadors invertien massa temps en les pauses de cigarretes i cafès i els va fer fitxar cada cop que ho feien per poder saber quin temps feien servir.

CCOO va denunciar el tema i l'audiència nacional va dictaminar a favor de l'empresa.Es va recórrer la sentència al Tribunal Suprem i també la va desestimar. Ara una empresa pot descomptar de la jornada laboral el temps fet servir per fumar o fer cafè.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb l'advocat laboralista del col.lectiu Ronda, José Antonio González.

(ESCOLTA L'ENTREVISTA AQUÍ)

Quant de temps de feina es perd?

Segons un estudi realitzat per l'empresa de recursos humans CareerBuilder, el 20% dels empleats als Estats Units admet que passa almenys una hora al dia en pauses no programades, la qual cosa es tradueix en aproximadament cinc hores perdudes per setmana. D'aquest percentatge, el 77% va dir que prenia aquestes pauses per a fumar, mentre que el 53% va dir que ho feia per a prendre cafè.

Si bé és cert que alguns ocupadors permeten que els seus treballadors prenguin aquestes pauses, uns altres poden veure-les com una manera de malgastar temps valuós en el treball. A més, aquestes pauses poden afectar negativament la productivitat i la moral en el lloc de treball.

Baixa la productivitat?

En termes de productivitat, les pauses no programades poden interrompre el flux de treball d'un empleat i fer que perdi l'enfocament en les seves tasques. A més, si un empleat està fora del lloc de treball durant una pausa, és possible que altres companys de treball hagin de cobrir el seu treball temporalment, la qual cosa pot afectar el rendiment general de l'equip.

D'altra banda, quant a la moral, els empleats que prenen més pauses no programades poden ser percebuts pels seus companys de treball com a mandrosos o poc compromesos amb el seu treball, la qual cosa pot crear tensions i conflictes innecessaris en el lloc de treball.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Aquestes petites pauses poden sumar una quantitat significativa de temps perdut en el treball i afectar negativament la productivitat i la moral en el lloc de treball.

Com a empleats, és important ser conscients de la quantitat de temps que passem en aquestes pauses i assegurar-nos que no afectin la nostra capacitat per a fer les nostres tasques de manera efectiva... Això ja és pensar en els altres, en els companys, i moltes vegades no som gaire sensibles davant aquest tema.