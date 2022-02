La sortida de la Catalunya buida

Els pobles de la Catalunya buida comencen associar-se per posar mesures contra el despoblament. Parlarem amb la professora del departament de geografia de la universitat de Girona, Àgata Colomer.



- Com està la situació de despoblament a Catalunya?



Sí que hi ha algunes comarques dades població, però sí que és veritat que és una tendència que està revertit en aquests darrers anys, tot i això, encara existeixen algunes comarques que tenen aquest problema llavors considerem que ni molt menys és de la magnitud d'altres llocs.



- La pandèmia ha frenat aquest despoblament?



En termes de teletreball hi ha hagut una petita tendència, però ni molt menys és el volum necessari per evitar aquesta tendència de despoblament i que es tornin a recuperar, tot ajuda, però no és la solució.



- Quina seria la solució?



Fora de les àrees metropolitanes de les ciutats hi ha un gran dèficit d'estructures i transport públic, no està alineat per una connectivitat més comarcal. Hi ha llocs on la geografia no ho permet, però no es pensa de cara aquest territori. Crec que s'haurien d'incentivar econòmicament a aquests territoris amb més ofertes laborals o riquesa territorial.



- Aquest model de comunicació centralista que hi ha a l'àrea metropolitana de Barcelona podria acabar estenent-se amb el temps?

Encara som a temps, des de la pandèmia la gent té ganes d'anar a viure entorns menys urbanitzats, per tant, sí que hi ha temps de revertir-ho, però hauríem de donar la màxima facilitat i prioritat a l'accessibilitat d'aquests espais i la gent pugui instal·lar-se amb tots els serveis de forma raonable.