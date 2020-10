Sorolls, contaminació, festes il.legals... Les queixes que rep la Síndica de Greuges de Barcelona

I avui un dia més podem parlar amb la Síndica de Greuges de Barcelona, que és la defensora dels nostres drets, Maria Assumpció Vilà. Amb ella tornem a parlar de ser autoresponsables: "Ser autoresponsables és essencial. És evident que les autoritats tenen una responsabilitat i unes obligacions i han de fer-ho bé, però en el cas d'aquesta pandèmia està clar que tots hem de posar el nostre gra de sorra, i no pot ser que després de mesos donant recomanacions i lluitant per evitar els contagis, estiguem a Barcelona com estem. Ara mateix Barcelona està en un índex de rebrot molt alt, i això vol dir que s'han de fer les coses millor, evitar les aglomeracions i ser molt responsables". De totes les queixes que ens arriben, continua sent recurrent les queixes sobre el soroll i la contaminació acústica: "Sí, al llarg del 2019 vam rebre unes 200 queixes relatives al tema, i això és molt. Hi ha queixes sobre contaminació acústica, lumínica, el soroll que fan els camions de la brossa... hi ha tota una gama de situacions que preocupen als ciutadans. Nosaltres estem sempre en contacte amb l'Ajuntament de Barcelona, i els hem traslladat el problema. El problema a vegades és que l'Ajuntament mesura el soroll només una vegada, i potser aquell dia que es mesura hi ha poc soroll, així que els hem demanat que les medicions siguen diverses vegades". Altres queixes són també pels anomentas "botellones", les festes furtives... les darreres dades indiquen que el risc de contagi en la gent jove s'ha incrementat: "Hem de donar també un missatge als joves i als pares dels joves per evitar aquestes festes. La malaltia igual la pot agafar una persona jove que una persona gran. Sí és cert que les persones grans tenen més dificultats per superar la malatia, però ningú ha de baixar la guàrdia"