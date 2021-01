Són sostenibles les pensions?

Avui parlem de pensions que durant aquest 2021 pugen un 0,9 per cent. Parlem amb Concepció Patxot, professora del Departament d'Economia de la Universitat de Barcelona i investigadora de l'institut de recerca BEAT (Barcelona Economic Analysis Team). Els pressupostos del 2021, aprovats definitivament el 23 de desembre, inclouen un increment del 0,9 per cent per als pensionistes. L'increment, però, no és sostenible a llarg termini segons els experts, si no va de la mà d'un augment de les cotitzacions. Es preveu que aquest desajust es vagi agreujant els pròxims anys, amb menys treballadors en actiu pagant les jubilacions d'una generació més nombrosa. Concepció Patxot, professora del Departament d'Economia de la Universitat de Barcelona i investigadora de l'institut de recerca BEAT (Barcelona Economic Analysis Team) adverteix que no es pot seguir incrementant les pensions si els salaris no augmenten en la mateixa proporció: "És un increment de les pensions per sobre de la inflació, que ha sigut negativa. Per tant estem produint un fenomen que ja fa anys que es produeix a Espanya: que les pensions pugen més que els salaris. No podem mantenir indefinidament un increment de les pensions si els salaris, que són la font del finançament, no pugen al mateix ritme". A partir de l'1 de gener, l'edat legal s'incrementa fins als 66 anys i s'anirà allargant fins a arribar als 67 el 2027, com es va pactar amb la reforma del 2011. La llei preveu excepcions, com ara que podran seguir jubilant-se amb 65 anys els treballadors que hagin cotitzat 37 anys i tres mesos. "És una manera d'ajudar a fer que el sistema tingui més ingressos i menys despeses, bàsicament. Té tot el sentit perquè el sistema de pensions es va introduir quan la gent començava a treballar més jove i després es jubilava i vivia uns quants anys. Ara tenim una esperança de vida en pensió de 20 anys, o sigui té tot el sentit del món treballar uns anys més."