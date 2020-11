Són legals les multes imposades per desobeir l'estat d'alarma ?

Avui volem parlar de les sancions que s'han imposat a Espanya des de que al març es va decretar el primer estat d'alarma. La xifra de propostes de sancions imposades a Espanya des del març es de unes 870.000. Això significa que moltes persones han desobeït l'obligació de guardar confinament. Les multes es continuen imposant, però el cert és que no hi ha un marc legal que reguli aquestes multes, i molta gent es pregunta si aquestes sancions són legals i si estan obligats a pagar-les Li preguntem a l'Antonia Rocha que és advocada del despatx Rocha Paus: "Desgraciadament no podemos dar una respuesta taxativa a la pregunta de si estas multas son o no son legales. La respuesta sería "depende". Depende de cómo se haya hecho el procedimiento para su imposición. En España hemos tenido dos declaraciones de Estado de Alarma, la del mes de marzo y la del 25 de octubre. Los dos decretos no establecen ningún tipo de régimen sancionador, sino que se remiten a una ley del año 1981 que es la que regula el estado de alarma. Pero esta ley tampoco establece cuál es el régimen sancionador, simplemente dice que cualquier incumplimiento será sancionado conforme a las leyes. Y eso es lo que hace que tengamos un buen lío montado. SI, por ejemplo, una persona va circulando por la calle cuando debería estar en casa, lo para un guardia urbano y le da un boleto de denuncia... lo que pasa es que la autoridad competente inicia un procedimiento administrativo que él podrá impugnar. En esta primera notificación se establece cuál es la conducta que causa esta multa, y aquí es donde hay que mirar caso a caso.