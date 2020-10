Els gimnasos i centres esportius reivindiquen la seguretat dels seus espais. Segons la plataforma Europe Activi, el risc de COVID-19 en gimnasos és extremadament baix amb una taxa mitjana d'infecció de 0,78 per 100.000 visites. Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra, amb August Tarragó president d'Adecaf. Institució que reclama que les restriccions que adoptin les autoritats competents per a frenar l'avanç de la pandèmia siguin proporcionals amb la contribució real de cada activitat a la propagació del virus. El propi Congrés dels Diputats acaba de reconèixer a l'Esport com a Activitat d'Interès General mitjançant un Proposició No de Llei aprovada fa uns dies. Davant el tancament de gimnasos decretat a Catalunya, la Federació Nacional d'Empresaris d'Instal·lacions Esportives (FNEID) reivindica haver demostrat que els centres i instal·lacions esportives són espais segurs i sol·licita que les restriccions que adopten les autoritats competents per a frenar l'avanç de la pandèmia, siguin proporcionals amb la contribució real de cada activitat a la propagació del virus, que en el cas dels centres esportius i gimnasos, és insignificant. Així ho posa de manifest EuropeActive, la principal associació sense ànim de lucre per al sector europeu del fitness i l'activitat física, en el seu estudi preliminar revela nivells extremadament baixos de risc de COVID-19 en gimnasos. Amb més de 62 milions de visites analitzades, la taxa mitjana d'infecció se situa en 0,78 per 100.000 visites. Es tracta d'una recerca que està sent realitzada amb la col·laboració de la Universitat Rei Joan Carles i la Universitat AWRC-Sheffield Hallam. En aquesta mateixa línia van les conclusions extretes de l'informe del propi Ministeri de Sanitat amb data de 16 d'octubre, en el qual el percentatge total de brots associats a les activitats esportives (incloent les activitats de contacte) és del 0,28% del total d'Espanya. “Les dades són molt clars i demostren que el missatge que venim traslladant des de fa mesos és cert: els centres esportius i gimnasos són entorns segurs en els quals el risc de contagi tendeix a zero. La responsabilitat dels empresaris del sector davant la situació que vivim és irreprotxable i tots els nostres centres segueixen estrictament les recomanacions de les autoritats sanitàries per a garantir la seguretat d'usuaris i treballadors”, FNEID vol posar el focus en els centres esportius com a agent clau en la lluita contra el COVID-19 i amb això en la necessitat de mantenir-los operatius i accessibles durant aquesta crisi. Aquesta reclamació ve secundada pel recent reconeixement de l'Esport com a Activitat d'Interès General atorgat pel Congrés dels Diputats a través d'una Proposició No de Llei aprovada la setmana passada.