A on són els límits de la IA?

Fa temps que parlem de la intel·ligència artificial, de totes les aplicacions que creen i sobretot de l'aplicació IA, és a dir, el big data que tracta les infinites dades que envia el nostre mòbil. Al començament d'aquest any 2023 ha estat molt interessant pel que fa a l'ús de la intel·ligència artificial, com per exemple la creació de textos, imatges i vídeos, tot això té una sortida i una explotació econòmica important. Parlarem del present i del futur de la intel·ligència artificial amb el director del grau en Periodisme i delegat de Transformació Digital de la Universitat Abat Oliba CEU, Juan Francisco Giménez.



- Impressiona tot el que està aconseguint la intel·ligència artificial en tan poc temps.

Tots els que estem a la intel·ligència artificial fa uns anys que estem molt sorpresos amb els resultats, és veritat que és una tècnica que es va descobrir els vuitanta, però no hem tingut suficient competència computacional per poder-ho fer i ara ens estan donant uns resultats extraordinaris, és una tecnologia que ha arribat per sorprendre'ns en els pròxims anys, estem només descobrint la punta de l'iceberg.



- La tecnologia ni és bona ni dolenta, sinó en funció de com s'utilitza, però quan tenim tota aquesta nova tecnologia davant nostre, se li haurà de picar una ètica i una moral.



Ho has dit molt bé, la tecnologia dependrà de l'ús què fem i evidentment de la part humana, és a dir, aquesta part depen de com fem servir, ens donarà uns resultats o uns altres. En el passat ja ens hem trobat amb tecnologies d'aquesta mena i ha proposat una disrupció en tal com coneixíem l'educació, el sector professional, és a dir, en absolutament tot. A poc a poc hem anat fent una transició en aquestes tecnologies entenent el que ens oferien i educar-nos en les noves habilitats que requerien. És veritat que aquesta nova etapa tecnològica ens suggereix un canvi substancial que no havíem viscut fins ara, són capaces de generar una capacitat crítica textual com per exemple una qüestió que fins ara creien que era humana i ara no.