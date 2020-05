¿Són els aliments una via de contagi del coronavirus?

En el programa d'avui tractarem un tema molt important, avui serà un primer capítol. I el comentarem amb el Lluís Riera director de Sais i consultor de seguretat alimentària. Per saber si ens aclareix el que ha publicat l'OMS, diu que els aliments no són una via de contagi del coronavirus mentre que l'Agència Europea de Seguretat Alimentària és més cauta i assegura que no hi ha proves.

¿Són els d'aliments via de contagi? Lluís Riera: "No ho són de moment els primers contagis que s'han demostrat són de persona a persona, els aliments al final són una superfície com qualsevol altra que pot quedar contaminada però de moment no hi ha cap prova científica que ho demostri. El que hem de fer quan arribem a casa és desinfectar els productes o aliments com es feia antigament amb aigua i una mica de lleixiu. Si són aliments cuinats a més de 60 graus, la mateixa calor matarà el virus. El problema estaria quan és un aliment que ens mengem cru com per exemple l'enciam i no el netegem bé podria haver-hi,tot i que no hi ha cap prova que ho demostri, es podria transmetre però com qualsevol altra superfície de les que diuen que no toquem i que ens podria contaminar. Sempre s'ha recomanat que tots els productes que mengem crus i que provenen del camp, es netegin amb una miqueta de lleixiu, normalment per cada litre i mig d'aigua, una culleradeta de postre. Una part molt important en el procés, és primer desinfectar i després pelar per no ficar amb el ganivet la contaminació cap endins. Si pensem a congelar l'aliment, hem de tindre en compte que la congelació no inactiva el virus, un cop descongelat, tornara a ser-hi".