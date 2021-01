On són els 156 lavabos d'accés públic que hi han a Barcelona?

Avui parlem a Migdia Cope Catalunya i Andorra de la manca de lavabos públics a Barcelona i els seus efectes sobre determinades persones.Ho fem amb Alejandro Amo, president de l'associació de malalts de crohn i colitis ulcerosa. Les limitacions en els horaris han evidenciat que la restauració és un punt de confiança per anar al lavabo fora de casa. I que quan no hi ha aquesta possibilitat, no és gens fàcil trobar un lavabo públic. Ho saben bé repartidors i tècnics que es mouen per la ciutat. La solució d’aguantar-se, a més, no és apte per a tothom. No, al menys, per als malalts de Crohn i colitis ulcerosa. El president de l’associació que representa el col·lectiu, Alejandro Amo, explica que quan una persona malalta té un brot ha d’anar immediatament al lavabo: “Necessitem tenir la confiança que podrem utilitzar un lavabo sempre que ho necessitem, i això ara no és possible”, explica. Segons Amo, hi ha malats que decideixen no sortir al carrer, no pas no contagiar-se de la covid-19, sinó per la por a no trobar un lavabo. Gent gran, embarassades i infants també són col·lectius que necessiten anar al lavabo amb més freqüència del que és habitual. Barcelona té 156 lavabos d’accés públic, entre els que hi ha les cabines instal·lades a l’espai públic i els que hi ha en equipaments. El consistori explica que, arran de la covid-19, s’han afegit 46 lavabos més d’equipaments al llistat. El govern municipal es va comprometre a difondre la llista completa dels lavabos públics disponibles mentre durin els tancaments, però ara descarta l’opció per “per evitar cues i per prevenció”. “Des dels diferents serveis dels districtes o de ciutats s’informa dels lavabos disponibles en equipaments a qualsevol ciutadà que ho demani”, argumenten. Amb aquesta limitació, l’únic mapa consultable a internet per als barcelonins indexa els lavabos només de Ciutat Vella, i es va publicar en el marc d’una campanya per evitar que els turistes orinessin a la via pública. Precisament en els darrers anys, s’ha potenciat la instal·lació de cabines al districte.