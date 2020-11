Són compatibles les calçotades amb la pandèmia de coronavirus?

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra toca parlar de la temporada de calçots. Una temporada de calçots que ha donat el tret de sortida aquest dissabte a Valls amb l'arrencada simbòlica dels primers calçots. Hem parlat amb el president de la IGP Calçots de Valls, Francesc Xavier Amill. Una temporada que estarà marcada per les restriccions de la pandèmia del coronavirus. Els productors de calçots preveuen que el principal escull perquè aquesta sigui una bona temporada és la limitació del nombre màxim de persones en les trobades i els aforaments als restaurants. Afirmen que la collita d'aquest any serà bona, malgrat que han plantat menys cebes respecte a temporades anteriors. L'arribada dels calçots pot ser un revulsiu per al sector de la restauració, però amb limitacions com la dels confinaments municipals o comarcals tampoc són gaire optimistes. Agricultors i restauradors es plantegen vendre els calçots crus i cuits a domicili i per internet. Segons el president de la IGP Calçots de Valls, Francesc Xavier Amill, la crisi sanitària per coronavirus els afectarà moltíssim, ja que les limitacions de mobilitat i les restriccions d'aforament perjudiquen el consum tant de particulars com als restaurats especialitzats en calçotades.

Una alternativa que estudien per fomentar el consum de calçots és vendre'ls a domicili, i es llançaran campanyes per xarxes socials per promoure que es cuinin calçots a les cases, tal com es va fer l'any passat. La primera onada de la Covid-19 va suposar perdre un 25% de la collita en la recta final de la temporada passada, quan es preveia una campanya de rècord, amb prop de divuit milions de calçots etiquetats com a IGP Calçot de Valls. Tot i que des de l'entitat no han volgut avançar previsions, la Cambra de Comerç de Valls xifra en més de 80 milions la producció total de calçots, dels quals divuit milions es collirien a les comarques de l'Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès i Baix Penedès, inscrites a la IGP Calçot de Valls.