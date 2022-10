Som prou curosos amb les nostres dades?

Encara sense comunicar-nos, permanentment estem lliurant informació. Per això, t'expliquem com tenir cura de les teves dades personals i per què són tan valuoses a l'era de la informació amb el senyor Roger Regincós.



- Som prou conscients de la importància de totes les contrasenyes que utilitzem diàriament?



Estic convençut que no començant per mi mateix que de vegades en un quart d'hora he fet servir 7 o 8 només per arrencar el dia. Els password són un problema cabdal, hi ha molta informació privada que regalem sense cap password. Si volem subsistir en el món digital hem d'alliberar pes i plantejar-nos realment quins serveis són útils i de quins podem prescindir. Per exemple jo era fa tres anys que era molt actiu a les xarxes socials i ara no faig servir cap.



- És segur i ètic donar dades a canvi d'un servei?

És correcte si ets conscient, el problema apareix quan no és del tot transparent. De vegades s'ha donat el cas de què no només agafen les dades de l'aplicació sinó que també del tot el teu dispositiu.



- Quins consells ens dones per triar un password segur?



Un dels consells que dono és quan menys aplicacions instal·lem el nostre mòbil molt millor. És més segur fer-ho a través d'un navegador web que a través de l'aplicació. Hem de minimitzar els programes que agafin les nostres dades. Per tenir una mínima seguretat el que ajuda molt a no obsessionar-se és tenir clar que el que tu tens el mòbil si algú ho vol, ho agafarà.



Els consells que puc donar no són fàcils perquè va en contra de la comoditat del nostre dia a dia, però un d'ells seria utilitzar un password diferent per cadascun dels serveis. I si són llargs i amb caràcters diferents molt millor.