S’obre un altre termini per sol·licitar noves terrasses i ampliacions a Barcelona, i les propostes que s’acceptin se sumaran a les 3129 ja autoritzades des del mes de maig, a Migdia Cope Catalunya i Andorra tenim els detalls. L'Ajuntament de Barcelona ha obert un altre període per sol·licitar permisos per a noves terrasses i ampliacions excepcionals. Per tant, els restauradors que no ho van demanar dins del primer termini podran presentar propostes fins al 22 de gener per disposar de més espai per col·locar-hi taules i cadires. Des del consistori remarquen que aquesta és una de les "mesures acordades pel govern municipal amb el sector per afavorir la viabilitat dels negocis i garantir el compliment de les mesures sanitàries davant la situació generada per la pandèmia" del coronavirus. El procediment és el mateix que el que es va establir el mes de maig. Els titulars dels establiments han de sol·licitar les autoritzacions i ampliacions a través del portal de tràmits municipal. També s'ha habilitat un punt d'atenció presencial a l'Oficina d'Atenció a les Empreses de Barcelona Activa. Igualment, es poden presentar les propostes a través de les entitats del sector i les associacions de comerciants i dels eixos comercials. Les propostes que s'acceptin se sumaran a les 3.129 ja autoritzades des del mes de maig. D'aquestes, 2.167 —dues de cada tres— són ampliacions de terrasses que ja existien i 962 són noves. En global, suposen 8.627 taules i 33.398 cadires noves. Des de l'Ajuntament remarquen que d'aquestes terrasses, 1.299 s'han posat a la calçada, 40 han combinat calçada i vorera i les 1.790 restants s'han col·locat a la vorera Des de l'Ajuntament s'insisteix que, paral·lelament a aquest nou termini de sol·licituds, treballen per "consolidar les terrasses ja implantades", dignificar-les i "integrar-les en l'espai públic amb un disseny de qualitat". En aquest sentit, asseguren que l'objectiu és disposar de "mobles homologats i de codi obert que es puguin començar a instal·lar en calçada a finals del primer trimestre del 2021.