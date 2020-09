La situació econòmica de les llars d'infants és crítica

Les llars d'infants privades representen el 40% de totes les llars d'infants. Aquesta setmana ja han anat obrint portes des de dilluns. Però hi ha un 70% d'aquestes llars d'infants privades diuen que si no reben ajudes no podran mantenir obertes les seves portes ni oferir el servei més de 3 mesos. Volem saludar a la Conxita Pericó que és la presidenta de l'Associació Catalana de Llars d'Infants. Ells han fet una enquesta, que dona aquestes xifres: "Estem en un 70% dels centres que necessiten liquiditat. Penseu que nosaltres estem oberts des del 8 de juny. Al juny vam obrir portes per donar servei i ajuda a les famílies que ho necessitaven, però vam obrir amb una ràtio molt petita, només 5 nens per aula, i això clar, representa que econòmicament hem perdut diners. Els mesos anteriors no es va cobrar cap quota obligatòria, només una quota voluntària, però les famílies també estaven fotuts económicament i no van poder col.laborar molt. Així que arrosseguem molts mesos amb pèrdues econòmiques importants. I tot això el que dona és una situació actualment crítica. A més les guarderies han hagut de comprar molt material i adaptar-se a la nova normalitat. Des del juny totes les llars d'infants estan adaptades. Hen ampliat la seguretat i complim tot el protocol de la Generalitat. Hem de fer separacions entre aules, qui ha pogut ha posat una nova aula on ha pogut, hem demanat als Ajuntaments que ens deixin diners per la compra de material sanitari, però pocs ajuntaments han respost, i tot això representa una despesa tremenda, no és només el preu de les mascaretes, sinó que són mil coses: Més personal per atendre als nens quan arriben, catifes anti bacterianes, que també són molt cares... és a dir, que la situació és crítica.